https://news.day.az/society/1462155.html Экс-сотрудника ИВ Баку арестовали в Турции
Экс-сотрудника ИВ Баку арестовали в Турции
В Турции задержан Джалал Багиров, объявленный Азербайджаном в международный розыск по статьям 178 (мошенничество) и 312 (дача взятки) УК АР.
Как передает Day.Az, об этом сообщили lent.az в правоохранительных органах.
Он был экстрадирован в Азербайджан и передан следствию. Его перевели в Бакинский следственный изолятор.
Отметим, что в период руководства экс-главы Исполнительной власти Баку Гаджибалы Абуталыбова Дж.Багиров работал юристом-консультантом.
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