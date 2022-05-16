Экс-сотрудника ИВ Баку арестовали в Турции

В Турции задержан Джалал Багиров, объявленный Азербайджаном в международный розыск по статьям 178 (мошенничество) и 312 (дача взятки) УК АР.

Как передает Day.Az, об этом сообщили lent.az в правоохранительных органах.

Он был экстрадирован в Азербайджан и передан следствию. Его перевели в Бакинский следственный изолятор.

Отметим, что в период руководства экс-главы Исполнительной власти Баку Гаджибалы Абуталыбова Дж.Багиров работал юристом-консультантом.