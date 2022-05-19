В Азербайджане создан Банк доноров
19 мая было проведено заседание парламентского комитета по здравоохранению.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, открывая заседание, председатель комитета Ахлиман Амирасланов сказал, что в повестку включены 4 вопроса.
Он отметил, что комитет подготовил закон "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей", который был утвержден Президентом Ильхамом Алиевым.
Амирасланов добавил, что уже создан Банк доноров, утверждены клиники, которые будут проводить операции по трансплантации органов и готовятся специалисты.
Председатель комитета добавил, что в сфере донорства будет осуществляться сотрудничество с Турцией.
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