https://news.day.az/society/1463973.html На ряде дорог в Азербайджане видимость будет ограничена
На ряде дорог в Азербайджане видимость будет ограничена
Обнародована ситуация на автодорогах Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром 23 мая на отдельных участках магистральных автодорог, проходящих через Лянкяранско-Астаринскую зону и горные районы, из-за тумана видимость будет ограничена до 500-800 м
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