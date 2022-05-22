На ряде дорог в Азербайджане видимость будет ограничена

Обнародована ​​ситуация на автодорогах Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром 23 мая на отдельных участках магистральных автодорог, проходящих через Лянкяранско-Астаринскую зону и горные районы, из-за тумана видимость будет ограничена до 500-800 м