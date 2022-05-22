Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2 483 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 221, вторую дозу получили 270 человек, "бустерную" дозу - 1 803 человека. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 189.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 707 006, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 345 824, вторую дозу получили 4 847 442, "бустерную" дозу - 3 269 214 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 244 526 человек.