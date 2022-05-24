Возбуждено уголовное дело против военнослужащего-автохулигана

Министерство обороны распространило заявление по поводу военнослужащего, снявшего на видео и распространившего в соцсетях кадры о совершенном им автохулиганстве.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, солдат срочной службы "N-ской" воинской части Азиз Солтанпаша оглу Меликов за время службы самовольно покинул воинскую часть, а также совершил другие незаконные действия.

В этой связи в марте нынешнего года были собраны необходимые документы и направлены в Военную прокуратуру гарнизона, где он служил.

11 апреля в его отношении было возбуждено уголовное дело, и документы переданы в Республиканскую военную прокуратуру для принятия необходимых мер в рамках законодательства Азербайджанской Республики.