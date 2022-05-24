Нынешний май отличается своей непредсказуемостью в связи с погодными условиями. Наблюдаемая в мае 2022 года погода в Азербайджане не характерна для его географического положения.

Об этом сказала во вторник Trend начальник Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, передает Day.Az.

"Анализ погоды конца мая показывает, что на протяжении 11 дней температура воздуха в Азербайджане была на три градуса ниже климатической нормы. Относительно большое число дождливых дней привело к повышению уровня воды в реках. Количество выпавших осадков превысило климатическую норму в Баку на 29 процентов, Губе - на 132 процента, Шеки - на 57 процентов, Шамахы и Лерике - на 72 процента, Балакене - на 80 процентов, Кюрдамире - на 39 процентов. В предгорных районах выпал град, в горных районах - снег. Высота снежного покрова в Шахдаге составила 18, в Грызе - 15, в Хыналыге - 14 сантиметров", - сказала Тагиева.

По ее словам, ранее Абшеронский полуостров занимал первое место в Азербайджане по числу ветреных дней в году, но теперь эта тенденция наблюдается и в регионах, где 17 из 24 дней мая были ветреными.

"Относительно прохладный май не вписывается в общую картину глобального потепления. Во второй половине этой недели погода в Азербайджане стабилизируется", - сказала Тагиева.