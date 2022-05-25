Какая сумма была выделена на борьбу с пандемией в Азербайджане?

В 2021 году в Азербайджане на борьбу с пандемией коронавируса было израсходовано 807 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Несмотря на то, что в прошлом году на борьбу с пандемией был выделен 261 миллион манатов, этой суммы оказалось недостаточно, отметил министр.

"На борьбу с пандемией было дополнительно выделено 266 миллионов манатов из Резервного фонда госбюджета и 280 миллионов манатов из Фонда обязательного медицинского страхования. Выделенные средства в основном были направлены на приобретение вакцин и соответствующего медицинского оборудования, спецвыплаты врачам, волонтерам, другие медицинские расходы", - сказал Шарифов.