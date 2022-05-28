Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

Азербайджане за последние сутки выявлены 11 случаев заражения коронавирусом, 5 человек вылечились, один - скончался, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 757 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 992 человека вылечились, 9 712 - скончались, число активных больных составляет 53.

За последние сутки в стране проведены 3 422 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 88 708.