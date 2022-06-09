История знаменитой нефтяной скважины “№45” и грязевого вулкана в Локбатане

Локбатан - один из поселков, находящихся недалеко от Баку, история которого связана с историей мощной нефтяной промышленности Азербайджана.

На территории поселка в древние времена находилась стоянка караванов, а так как местность была заболоченной, и верблюды часто в ней увязали, отсюда произошло название посёлка Lök-batan ("lök" в переводе "верблюд", "batan" - тонуть, увязать). Разрастаться посёлок стал в 1931-1932 годах в связи нефтедобычей.

Рядом с поселком в свое время был обнаружен грязевой вулкан. С 1810 года здесь постоянно фиксировали извержения. Тут важно указать на то, что по количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире. Однако именно грязевой вулкан в Локбатане тесно связан с нефтяной индустрией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, одно из наиболее крупных извержений здесь произошло в 1977 году. Стихия недр дала о себе знать еще накануне. Наблюдалось сильное выделение грязи и газа. Местами кратерное поле вулкана напоминало кипящий котел. А ранним утром окрестности огласились гулом, возвестившим о начале извержения.

Вскоре последовал мощный взрыв. Над вершиной вулкана поднялся ревущий столб огня высотой 350 м. Это воспламенилась вырвавшаяся из земных глубин газовая струя. Огромное оранжево-красное зарево осветило всю округу. В близлежащих поселках, в радиусе нескольких десятков километров, в это время было светло, как днем. Вулкан выбросил огромное количество вулканической грязи, покрывшие окрестные территории.

В 2017 году очередное извержение оказалось настолько сильным, что на этом участке было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.0 балла.

На связь грязевых вулканов с залежами нефти и газа ученые указывали еще в 1800-х годах В 1832 году Н.Воскобойников и А.Гурьев, вскользь затрагивая некоторые вопросы грязевого вулканизма, писали, что причиной извержения вулканов являются углеводородные газы, которые отделяются от нефтяных месторождений.

В путевых записках Н.Палибина, относящихся к 1875 году, можно прочесть такой любопытный абзац: "Грязевой вулкан Богбога (располагающийся на Абшеронском полуострове) представляет "подземную лабораторию", в которой вырабатывается нефть".

На связь нефтегазообразования с вулканизмом указывал и великий ученый-химик Д. Менделеев.

Впервые генетическую связь грязевых вулканов и нефтяных месторождений научно обосновал выдающийся ученый, академик И.Губкин. Он считал, что грязевые вулканы - это своего рода "маяки", указывающие на наличие промышленных запасов нефти и природного газа.

Эти теоретические предположения ученого были подтверждены на практике в 1930-е годы. До этого, на протяжении длительного времени, территории, где располагались грязевые вулканы, считались не перспективными для обнаружения в их недрах промышленных скоплений углеводородов. Грязевой вулканизм рассматривался как фактор, приводящий к разрушению залежей нефти и газа. Вместе с тем, некоторые геологи придерживались противоположной точки зрения. Были и такие, которые даже призывали "бурить на нефть по вулканам".

Фото В.Шукюрова

Фото В.Шукюрова

Фото В.Шукюрова

Затянувшаяся дискуссия по этому вопросу была закончена в 1933 году. Азербайджанский геолог Бахыш Султанов, научно обосновав, предложил пробурить разведочную скважину недалеко от грязевого вулкана Локбатан на сопочной брекчии (брекчия - глинистая масса с обломками пород). "Доброжелатели" немедленно доложили об этом руководсителю республики Мир Джафару Багирову (теория о нецелесообразности бурить скважины недалеко от грязевых вулканов была часто обсуждаема).

Теперь карьера Султанова стала "зависима" от результатов этой скважины. Однако судьба была благосклонна. Из пробуренной на грязевом вулкане Локбатан скважине под № 45, ударил грандиозный фонтан дебитом до 20 тыс. тонн нефти в сутки. По словам старожилов "огромная нефтяная река текла в сторону моря, а фонтан бил более чем на 100 метров высоту".

Научный прогноз Султанова оказался верным. Таким образом, было доказано, что пораженная вулканом зона не оказывает разрушений на залежи. На примере локбатанского вулкана, впервые в мире подтвердилась генетическая связь грязевого вулканизма с нефтяными месторождениями и выявилась необходимость поисков новых месторождений вблизи грязевых вулканов.

Впоследствии по указанию Мир Джафара Багирова портрет Б. Султанова с надписью - "Выдающийся геолог Бахыш Султанов открыл новое крупное месторождение в Азербайджане" - установили на привокзальной площади.

Фото В.Шукюрова

Фото В.Шукюрова

Знаменитая скважина работала еще долгое время. В августе 2015 г. ее законсервировали по техническим причинам. По подсчетам за время эксплуатации из скважины было добыто 273 тыс. тонн нефти и около 800 миллионов кубометров газа.

В дальнейшем рядом со скважиной установили памятную доску, в честь геолога Бахыша Султанова а также мастера Агаверди Шахверди оглы, участвовавшего в бурении.

Нефтяная скважина №45 оставила яркий след в истории нефтяной промышленности Азербайджана, так как именно с нее началась еще одна новая страница в национальной нефтедобыче.