https://news.day.az/society/1471734.html В Баку сгорели автомобиль и объект, есть пострадавший
В Баку сгорели автомобиль и объект, есть пострадавший
В Баку сгорели автомобиль и объект, есть пострадавший.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в Наримановском районе сгорели воспламеняющиеся части легкого автомобиля марки Volkswagen, а поблизости от него на 4 кв.м сгорела облицовка из алкопана трехэтажного объекта (бездействующий) общей площадью 200 кв.м. Из-за высокой температуры опалились также двери объекта. Во время пожара один человек получил ожоги.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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