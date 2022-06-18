В Кюрдамире микроавтобус сбил насмерть пешехода

В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие, погиб пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на участке дороги Баку-Газах, проходящем через село Аршали.

Микроавтобусе марки "Форд", управляемый 38-летним жителем Агдашского района Набизаде Мовлуд Мухаммеднаби оглу сбил пытавшегося перейти дорогу жителя села Шигырлы Кюрдамирского района Караева Алигисмата. От удара пешеход скончался на месте происшествия. Его тело доставлено для обследования в Кюрдамирское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту проводится расследование.