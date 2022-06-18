Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 522 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 189, вторую дозу получили 256, бустерную дозу - 934 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 143 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 752 122, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 352 065, вторую дозу получили 4 852 083, бустерную дозу - 3 299 954 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 248 020 человек.