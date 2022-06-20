Когда начнется электронный прием в детсады в Азербайджане?

В июле начнется электронный прием в дошкольные образовательные учреждения.

Как сообщили Day.Az в министерстве образования Азербайджана, для регистрации в системе электронного приема необходимо удостоверение личности ребенка.

Отметим, что инструкция по использованию новосозданной электронной системы приема в дошкольные образовательные учреждения будет представлена общественности в ближайшее время.