В Баку девушка упала с велосипеда и погибла

В Баку произошёл несчастный случай, в результате которого погибла 16-летняя девушка.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", инцидент произошел по адресу Хатаинский район, улица Мухаммеда Хади, 29/44. Жительница столицы Роя Казымова, 2006 года рождения случайно упала во время езды на велосипеде. От полученных травм 16-летняя девушка скончалась.

В связи с фактом ведется расследование.