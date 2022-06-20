https://news.day.az/society/1472411.html В Баку девушка упала с велосипеда и погибла
В Баку девушка упала с велосипеда и погибла
В Баку произошёл несчастный случай, в результате которого погибла 16-летняя девушка.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", инцидент произошел по адресу Хатаинский район, улица Мухаммеда Хади, 29/44. Жительница столицы Роя Казымова, 2006 года рождения случайно упала во время езды на велосипеде. От полученных травм 16-летняя девушка скончалась.
В связи с фактом ведется расследование.
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