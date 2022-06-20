В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Как передает Day.Az, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных ее последствий, срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 1 сентября 2022 года.

Установлено, что с 21 июня 2022 года отменяются следующие ограничения, связанные с особым карантинным режимом:

- требование о запрете концентрации лиц (кроме близких родственников, то есть родителей, бабушек и дедушек, детей и братьев и сестер) в группах более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах;

- ввод информации в портал icaze.e-gov.az при организации и проведении праздничных мероприятий, а также требование о подписании соглашения о совместной ответственности между хозяином торжества и владельцем места проведения торжества.