Новое решение в связи с проведением свадеб в Азербайджане

В Азербайджане отменено требование о необходимости ввода информации в портал icaze.e-gov.az при организации и проведении праздничных мероприятий.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в соответствующем постановлении Кабинета Министров.

Согласно постановлению, установлено, что с 21 июня 2022 отменено требование о вводе информации в портал icaze.e-gov.az при организации и проведении праздничных мероприятий, а также требование о подписании соглашения о совместной ответственности между хозяином торжества и владельцем места проведения торжества.