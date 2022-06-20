https://news.day.az/society/1472486.html Новое решение в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Новое решение в связи с проведением свадеб в Азербайджане
В Азербайджане отменено требование о необходимости ввода информации в портал icaze.e-gov.az при организации и проведении праздничных мероприятий.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в соответствующем постановлении Кабинета Министров.
Согласно постановлению, установлено, что с 21 июня 2022 отменено требование о вводе информации в портал icaze.e-gov.az при организации и проведении праздничных мероприятий, а также требование о подписании соглашения о совместной ответственности между хозяином торжества и владельцем места проведения торжества.
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