В Гёйгеле и Агдаме задержаны около 15 водителей

Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции (ГДП) Гёйгельского РОП провели контрольно-профилактические мероприятия в целях предотвращения нарушений правил дорожного движения и обеспечения безопасности движения.

Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенных мероприятий транспортные средства водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, внесших изменения в конструкции автомобиля или эксплуатирующих их без госномера, были задержаны и доставлены на временную стоянку отделения ГДП.

Сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с молодыми людьми, совершившими правонарушения, сообщили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Около 15 нарушителей были привлечены к административной ответственности, а составленный в отношении одного водителя протокол направлен для рассмотрения в суд.

Сотрудники отделения ГДП Агдамского РОП задержали водителя, который, грубо нарушив правила дорожного движения, создал серьезную угрозу безопасности для других участников движения, а также демонстративно нарушал общественный порядок.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, житель района Ниджат Мехтиев был задержан сотрудниками дорожной полиции за автохулиганство, совершенное на территории города на автомобиле ВАЗ-2115. Транспортное средство было отправлено на временную стоянку.

В суд был направлен административный протокол, составленный в его отношении на основании соответствующих статей Кодекса об административных проступках АР.

Решением суда Э.Гулиев арестован в административном порядке на 15 суток.