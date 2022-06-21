В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, 16 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 036 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 181 человек вылечился, 9 716 скончались, число активных больных - 139.

За прошедшие сутки проведено 2 646 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 6 942 791 тест.