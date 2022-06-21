https://news.day.az/society/1472773.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, 16 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 036 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 181 человек вылечился, 9 716 скончались, число активных больных - 139.
За прошедшие сутки проведено 2 646 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 6 942 791 тест.
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