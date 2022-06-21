В рамках проекта реинтродукции зубров, реализуемого Общественным объединением IDEA, министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, в Шахдагском Национальном парке родился еще один детеныш зубра.

Об этом Trend сообщила во вторник представитель Cлужбы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева, передает Day.Az.

Бабаева отметила, что число зубрят достигло шести. Это уже второй родившийся детеныш-самка.

Это внесет положительный вклад в увеличение популяции животных. Детеныш здоровый, адаптирован к местным условиям и примкнул к стаду, сказала она.

По словам представителя службы, согласно соглашению о сотрудничестве между Общественным объединением İDEA и Шахдагским национальным парком, с целью восстановления популяции вымерших зубров, их реинтродукции в природу страны и увеличения поголовья с мая 2019 года на территорию Исмаиллинского отделения Шахдагского национального парка из Европы были завезены и выпущены в природу 12 зубров, в 2020 году - еще 5 зубров.