Сокращен срок наказания Аждара Ола.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Бакинском апелляционном суде продолжились слушания по апелляционной жалобе на приговор суда в отношении бывшего руководителя аппарата министерства труда и социальной защиты населения Аждара Джабиева (Аждар Ол).

По решению суда срок наказания был сокращен с 8 лет 6 месяцев до 8 лет 3 месяцев.

Напомним, что Аждар Джабиев был арестован в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана.

Отметим, что он был признан виновным по статьям 179.3.2 (присвоение денежных средств в крупном размере), 308.2 (превышение должностных полномочий), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.

Аждар Джабиев - член Союза писателей Азербайджана, поэт-публицист, известный под псевдонимом Аждар Ол.