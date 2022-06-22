В Азербайджане устанавливаются штрафы за незаконную трансплантацию органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусматривает законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, который обсуждался 22 июня на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, за незаконное изъятие донорского органа с целью трансплантации предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 9 тысяч до 15 тысяч манатов, лишения свободы на срок до четырех лет (с или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

При повторном совершении тех же деяний группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением с использованием беспомощного положения потерпевшего или его материального, служебного состояния они будут наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет (с или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

Если операция по трансплантации повлекла по неосторожности смерть человека, то в этом случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет (с или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.