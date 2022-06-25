Очень рад созданной возможности посещать освобожденные от оккупации города

Очень рад, что создана возможность посещать освобожденные от оккупации города, такие как Физули, Шуша и Агдам.

Об этом сказал Trend уроженец Физули Шахин Гуручайлы, прибывший в освобожденный от оккупации родной город первым автобусным рейсом из Баку, передает Day.Az.

"Очень рад, что сегодня создана возможность посещать освобожденные от оккупации города, такие как Физули, Шуша и Агдам", - сказал Гуручайлы.

Он отметил, что Азербайджан одержал победу в 44-дневной Отечественной войне благодаря храбрости и героизму нашей армии.

Гуручайлы также сообщил, что многие его родные, в том числе и родители, похоронены в Физули.

"Я бы хотел посетить их могилы, но пока не могу этого сделать из-за огромного количества мин, установленных здесь армянами", - сказал он.

Отметим, что сегодня был выполнен первый автобусный рейс из Баку в освобожденный от оккупации Физули.