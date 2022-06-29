Вниманию поступающих в магистратуру

Выбор специализаций для поступления в магистратуру высших учебных заведений и НАНА на 2022/2023 учебный год будет проводиться с 29 июня по 5 июля 2022 года.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, по результатам первой или второй попытки вступительных экзаменов в магистратуру (а также экзаменов по выявлении способностей по некоторым программам), проведенных 20 февраля и 29 мая 2022 года, к выбору специализаций допускаются бакалавры, удовлетворившие минимальные требования и получившие право участвовать в выборе специализаций.

В процессе выбора специализации бакалавр выбирает до 20 кодов специализаций, соответствующих их специальностям, заносит их в нужной последовательности в "Электронное заявление бакалавра по выбору специализации".