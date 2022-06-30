https://news.day.az/society/1475251.html Самолет-амфибия МЧС, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан - ФОТО
Самолет-амфибия МЧС, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан - ФОТО
В Азербайджан вернулся самолет-амфибия BE-200ÇS МЧС, направленный в Турцию в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева для оказания помощи братской стране в тушении и предотвращении распространения лесных пожаров.
Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, самолет-амфибия, выполнивший задачу по тушению лесных пожаров совместно с турецкими противопожарными подразделениями, приземлился в 14:25 30 июня в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре