Пожар в жилом доме в Баку

16:22

Пожар, начавшийся в многоэтажном жилом доме на улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку, потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Как сообщили Day.Az, информацию об этом распространило МЧС.

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16:04

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с пожаром на место происшествия были вызваны подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Тушение пожара продолжается.

Будет предоставлена дополнительная информация.