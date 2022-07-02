https://news.day.az/society/1475786.html Пожар в жилом доме в Баку - ОБНОВЛЕНО
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Пожар в жилом доме в Баку - ОБНОВЛЕНО
16:22
Пожар, начавшийся в многоэтажном жилом доме на улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку, потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Как сообщили Day.Az, информацию об этом распространило МЧС.
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16:04
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с пожаром на место происшествия были вызваны подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Тушение пожара продолжается.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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