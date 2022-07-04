https://news.day.az/society/1476068.html В Баку молодой мужчина получил ножевое ранение в горло
В Баку молодой мужчина получил ножевое ранение в горло
В Сабунчинском районе Баку в ходе драки один человек получил ножевое ранение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на "Сабунчинском рынке".
Исмаилов Яшар Вугар оглу 2000 года рождения ранен ножом в горло. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Факт расследуют сотрудники 12-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции.
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