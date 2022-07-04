В Баку молодой мужчина получил ножевое ранение в горло

В Сабунчинском районе Баку в ходе драки один человек получил ножевое ранение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на "Сабунчинском рынке".

Исмаилов Яшар Вугар оглу 2000 года рождения ранен ножом в горло. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Факт расследуют сотрудники 12-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции.