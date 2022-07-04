https://news.day.az/society/1476069.html Сотрудник Baku Bus получил ножевое ранение в сердце
Сотрудник Baku Bus получил ножевое ранение в сердце
Факт нанесения ножевого ранения зарегистрирован в Сабунчинском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Рамана.
Мамедов Руслан Ахмед оглу 1988 г.р, выходя со свадьбы на территории "Совхоза Гюльчюлюк", был ранен ножом в сердце неизвестным. Раненый госпитализирован в тяжелом состоянии.
Отметим, что Р.Мамедов является сотрудником ООО Baku Bus. Он работает водителем в одном из автобусов.
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