Сотрудник Baku Bus получил ножевое ранение в сердце

Факт нанесения ножевого ранения зарегистрирован в Сабунчинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Рамана.

Мамедов Руслан Ахмед оглу 1988 г.р, выходя со свадьбы на территории "Совхоза Гюльчюлюк", был ранен ножом в сердце неизвестным. Раненый госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отметим, что Р.Мамедов является сотрудником ООО Baku Bus. Он работает водителем в одном из автобусов.