Стала известна предварительная причина массового отравления в Баку

В одном из бакинских супермаркетов, расположенном на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе, произошло массовое отравление.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Клинического медицинского центра, 14 человек госпитализированы с отравлением в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра.

"У госпитализированных серьезных проблем со здоровьем не выявлено. Они были выписаны примерно через 2 часа после оказания первой помощи".

Руководитель пресс-службы Клинического медицинского центра Эльнур Хидаят оглу, говоря об источнике отравления, отметил, что инцидент произошел в результате утечки газа.