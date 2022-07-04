https://news.day.az/society/1476113.html Стала известна предварительная причина массового отравления в Баку
Стала известна предварительная причина массового отравления в Баку
В одном из бакинских супермаркетов, расположенном на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе, произошло массовое отравление.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Клинического медицинского центра, 14 человек госпитализированы с отравлением в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра.
"У госпитализированных серьезных проблем со здоровьем не выявлено. Они были выписаны примерно через 2 часа после оказания первой помощи".
Руководитель пресс-службы Клинического медицинского центра Эльнур Хидаят оглу, говоря об источнике отравления, отметил, что инцидент произошел в результате утечки газа.
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