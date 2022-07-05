Ограничений на продажу топлива нет, лимиты не применяются

Компания "Azpetrol", имеющая самую большую в Азербайджане сеть автозаправочных станций (АЗС), продолжает продавать топливо на территории республики в обычном режиме, в том числе и на АЗС в Товузском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила пресс-секретарь компании "Azpetrol" Ульвия Гусейнова.

"Топливо на АЗС компании "Azpetrol" всегда было и есть. Ограничений на продажу топлива нет, и лимиты не применяются", - подчеркнула Ульвия Гусейнова.

По словам пресс-секретаря осуществляющего оптовую и розничную продажу нефтепродуктов на территории Азербайджана ЗАО "SOCAR Petroleum" Узеира Габиббейли, у компании нет никаких проблем и ограничений в оптовой и розничной продаже автомобильного топлива на территории республики.

Отвечая на вопрос о проблемах, возникающих при продаже автомобильного топлива в Товузском районе, Узеир Габиббейли отметил, что у компании SOCAR Petroleum в указанном районе нет АЗС.

Отметим, в последнее время в социальных сетях появилась информация о проблемах с продажей бензина марки "АИ-92" на территории Товузского района.