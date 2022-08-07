https://news.day.az/society/1485308.html TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Состояние пострадавшего в аварии на трассе Баку-Алят-Газах тяжелое
Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB, передает Day.Az.
Отмечается, что с места происшествия в Клинический медицинский центр доставлен 34-летний пострадавший. Человек, госпитализированный с тяжелой черепно-мозговой травмой, в настоящее время находится в реанимационном отделении Центра:
"Его состояние оценивается как очень тяжелое, планируется хирургическая операция".
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