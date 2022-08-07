TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Состояние пострадавшего в аварии на трассе Баку-Алят-Газах тяжелое

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB, передает Day.Az.

Отмечается, что с места происшествия в Клинический медицинский центр доставлен 34-летний пострадавший. Человек, госпитализированный с тяжелой черепно-мозговой травмой, в настоящее время находится в реанимационном отделении Центра:

"Его состояние оценивается как очень тяжелое, планируется хирургическая операция".