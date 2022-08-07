В море спасены 8 утопающих

Сотрудники МЧС спасли 8 утопающих.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по Чрезвычайным Ситуациям, Государственной службой по контролю за маломерными судами и спасению на водах были спасены 8 утопающих на территории спасательных пунктов "Герадил" и "Шувелан", а также во время купания за пределами спасательных пунктов "Бильгях", "Герадил" и "Астара".