https://news.day.az/society/1485356.html В море спасены 8 утопающих - МЧС
В море спасены 8 утопающих - МЧС
Сотрудники МЧС спасли 8 утопающих.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по Чрезвычайным Ситуациям, Государственной службой по контролю за маломерными судами и спасению на водах были спасены 8 утопающих на территории спасательных пунктов "Герадил" и "Шувелан", а также во время купания за пределами спасательных пунктов "Бильгях", "Герадил" и "Астара".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре