Новшество на скоростном поезде Баку-Гянджа-Баку

Пассажирам, купившим в режиме онлайн электронный билет на скоростной пассажирский поезд Баку-Гянджа-Баку, не нужно будет подходить к кассе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

С 10 августа 2022 года билеты, приобретенные на официальном сайте АЖД на скоростной пассажирский поезд, движущийся по маршруту Баку-Гянджа-Баку, уже автоматически проходят электронную регистрацию. Таким образом, пассажирам не нужно подходить к кассам после бронирования билета туда и обратно онлайн.

Регистрация электронных билетов пассажиров (на мобильных электронных устройствах или на бумажных носителях в печатном виде) будет проверяться проводниками пассажирского вагона с помощью специального аппарата во время поездки на поезде. Продажа электронного билета прекращается за 1 час до отправления поезда, но пассажиры могут подойти к кассе и получить билет в оба конца в прежнем порядке. Если до отправления поезда осталось более 1 часа, пассажир может вернуть билет в личный кабинет по правилам возврата.

Пассажиры старше 18 лет обязаны предъявить при посадке в поезд документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, общегражданский паспорт, военный билет, другой документ, временно удостоверяющий личность), а также сертификат о вакцинации, сертификат о противопоказаниях к вакцинации или свидетельство об иммунитете, а пассажиры (дети) в возрасте до 16 лет - свидетельство о рождении или удостоверение личности.

АЖД продолжает работу по дальнейшему совершенствованию онлайн-услуг, предоставляемых пассажирам - купить электронный билет можно будет и через новое мобильное приложение, которое будет запущено в ближайшее время. Для покупки электронного билета можно перейти на официальную страницу, ознакомиться с правилами продажи электронного билета и наличием сертификатов вакцинации.

До 10 августа будут действовать прежние правила - пассажирам, купившим билет online, следует подойти к кассе для получения бумажного билета.