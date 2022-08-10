Готовится 3D-карта Карабаха

ООО "4MAPS Bilgi Teknolojileri" - резидент Сумгайытского химического промышленного парка под управлением Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана - приступило к работе по обновлению Google- и других карт, а также подготовке 3D-карт, связанных с освобожденными от оккупации территориями Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве по развитию экономических зон.

При обновлении карт и подготовке 3D-карты используется устройство LİDAR. Ожидается, что в ближайшее время на онлайн-картах будут указаны на азербайджанском языке названия городов, сел, улиц и других объектов, расположенных в Карабахе.

Отметим, что ООО "4MAPS Bilgi Teknolojileri" зарегистрировано в качестве резидента Сумгайытского химического промышленного парка и на территории площадью 1,5 га будет реализован проект "Организация научно-исследовательских, картографических и навигационных услуг". ООО "4MAPS Bilgi Teknolojileri" является представителем приложений Apple Maps и Here Technologies по СНГ, Ближнему Востоку и Азербайджану, и представителем Yandex Maps по Азербайджану. Несмотря на то, что основной сферой деятельности компании являются услуги по сбору, формированию географических данных, производству 3D и 4D карт, в строящемся центре также планируется оказание услуг по разработке программных продуктов, игр и приложений metaverse. С окончанием реализации этого проекта в Азербайджане будет функционировать Центр формирования карт (процессинговый центр) для стран Восточной Европы, Грузии, СНГ и Центральной Азии.