В Шамкире задержано должностное лицо

В ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана в представительстве ИВ в поселке Чинарлы Шамкирского района, задержан представитель ИВ в поселке Эльчин Аббасов.

Об этом сообщили Day.Az в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

В связи с проведенной операцией будет предоставлена дополнительная информация, сказали в Генпрокуратуре.