https://news.day.az/society/1486605.html В Шамкире задержано должностное лицо
В Шамкире задержано должностное лицо
В ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана в представительстве ИВ в поселке Чинарлы Шамкирского района, задержан представитель ИВ в поселке Эльчин Аббасов.
Об этом сообщили Day.Az в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.
В связи с проведенной операцией будет предоставлена дополнительная информация, сказали в Генпрокуратуре.
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