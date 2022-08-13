В Баку родились пятерняшки

В находящийся в подчинении TƏBİB Научно-Исследовательский Институт педиатрии им.К.Фараджовой помещены новорожденные пятерняшки.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, 11.08.2022 года в городе Баку в одной из частных клиник М.Г. родила пятерняшек с помощью кесарева сечения.

4 мальчика и 1 девочка находились в критическом состоянии, наблюдались дыхательная недостаточность, морфофункциональная незрелость, связанная с преждевременными родами.

В институте были проведены все необходимые клинические и лабораторные исследования младенцев. В соответствии с обследованием продолжается их лечение. Состояние двух младенцев, которые в настоящее время находятся в аппарате искусственной вентиляции легких, очень тяжелое, состояние трех других стабильно тяжелое.

Отметим, дети родились весом 1,260, 1,020, 1,030, 1,300, 1,180 гр. Мать детей проходит лечение в частном медицинском учреждении, ее состояние стабильное.