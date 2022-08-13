Четырехкомнатный дом сгорел дотла в Гейчае

В Гейчайском районе в частном жилом доме произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня около 20:30 на улице Закира Наджафова в городе Гейчай.

Для тушения пожара в 4-х комнатном доме общей площадью 165 квадратных метров, принадлежащем жительнице города Зейналовой Фариде Гейдар гызы,1950 года рождения, были привлечены 3 машины и живая сила Гейчайской Государственной пожарной охраны МЧС.

Во время инцидента дом полностью сгорел и пришел в непригодное состояние.

Пострадавших во время пожара не было.

Пожарные предотвратили распространение огня на соседние дома.

В настоящее время на территории идет процесс полного тушения возгорания.

Причина произошедшего пока не известна.

По факту проводится расследование.