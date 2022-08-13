Четырехкомнатный дом сгорел дотла в Гейчае
В Гейчайском районе в частном жилом доме произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня около 20:30 на улице Закира Наджафова в городе Гейчай.
Для тушения пожара в 4-х комнатном доме общей площадью 165 квадратных метров, принадлежащем жительнице города Зейналовой Фариде Гейдар гызы,1950 года рождения, были привлечены 3 машины и живая сила Гейчайской Государственной пожарной охраны МЧС.
Во время инцидента дом полностью сгорел и пришел в непригодное состояние.
Пострадавших во время пожара не было.
Пожарные предотвратили распространение огня на соседние дома.
В настоящее время на территории идет процесс полного тушения возгорания.
Причина произошедшего пока не известна.
По факту проводится расследование.
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