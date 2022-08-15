https://news.day.az/society/1487281.html Какой погоды ждать завтра? - ПРОГНОЗ
Какой погоды ждать завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 16 августа.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, ветер юго-восточный.
Температура воздуха ночью составит 24-28° тепла, днем 35-39° тепла, местами 40° тепла.
В Баку ночью 25-27° тепла, днем 37-39° тепла.
Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 55-60%, днем 30-35%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 35-40° тепла, местами 41-42° тепла, в горах ночью 14-19° тепла, днем 26-31° тепла.
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