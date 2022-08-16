На магистрали Баку-Алят-Газах-Грузия строится пешеходный переход

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству надземного пешеходного перехода на 25,3 км автодороги М-2 Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, строительные работы планируется завершить в течение текущего года.

В соответствии с планом мероприятий в ближайшие годы будет осуществлено строительство пешеходных переходов и на других территориях.