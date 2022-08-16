https://news.day.az/society/1487603.html Более 1300 инвалидам войны назначена единовременная выплата
Более 1300 инвалидам войны назначена единовременная выплата
По поручению Президента Ильхама Алиева продолжается программа по обеспечению единовременной выплатой лиц, которым назначена инвалидность в результате ранения во время воинской службы до 2 августа 1997 года.
Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, за последнюю неделю еще более 1300 инвалидам войны этой категории назначена единовременная выплата, которая переведена на их банковские счета.
Таким образом, единовременные выплаты назначены уже более 12300 лицам с инвалидностью в результате ранения, находясь на воинской службе до вышеуказанного периода.
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