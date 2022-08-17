https://news.day.az/society/1487712.html Крупное ДТП в Шамкире - 3 человека попали в больницу
Крупное ДТП в Шамкире - 3 человека попали в больницу
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на шамкирском участке магистрали Баку-Газах.
Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ 2107 и автомобиль марки Mercedes Vito.
В результате ДТП госпитализированы И.Беюккишиев 1965 года рождения, Г.Аббасов 1999 года рождения и И.Иманзаде 2005 года рождения.
По факту проводится расследование.
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