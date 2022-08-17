Крупное ДТП в Шамкире
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В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на шамкирском участке магистрали Баку-Газах.

Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ 2107 и автомобиль марки Mercedes Vito.

В результате ДТП госпитализированы И.Беюккишиев 1965 года рождения, Г.Аббасов 1999 года рождения и И.Иманзаде 2005 года рождения.

По факту проводится расследование.