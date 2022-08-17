Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 23-26° тепла, днем-35-38° тепла, в Баку ночью-24-26° тепла, днем-35-37° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60 %, днем-30-35%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 35-40°, местами 41-42° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 26-31° тепла.