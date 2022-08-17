В этом году соцпособия и стипендии были выплачены 802 000 человек

Населению выплачено социальных пособий на 465 млн манатов, президентских стипендий - на 308 млн манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения АР.

Было отмечено, что за январь-июль подведомственный министерству государственный Фонд социальной защиты выплатил социальные пособия и стипендии 802 000 человек. Из них 441 000 получили соцпособия, 361 000 - президентскую стипендию.

Соципособий населению выплачено на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а президентской стипендии - на 27%.

За 7 месяцев текущего года 153 800, а с 2019 года, когда началось электронное назначение социальных выплат, 374 500 гражданам назначение пособий и стипендий было осуществлено в проактивном порядке.