В Азербайджане определены верхние границы цен на муку и хлеб. Верхний предел цены в Баку за мешок муки весом 50 кг составит 40,70 маната. В соответствии с этим розничная цена традиционного (круглого) хлеба весом 500 граммов составит 0,55 маната, весом 600 граммов - 0,65 маната, розничная цена хлеба весом 650 граммов - 0,70 маната.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении крупных производителей муки и хлеба в Азербайджане.

В информации отмечается, что на фоне глобальных экономических процессов, последствий пандемии COVID-19, роста спроса на продовольственную пшеницу на мировых рынках, а также различных протекционистских мер, принимаемых странами-производителями пшеницы с целью защиты внутреннего рынка, цены на продовольственную пшеницу продолжают расти.

Из-за политических и военных конфликтов в странах-основных производителях продовольственной пшеницы на мировых рынках наблюдаются серьезные риски в сфере ценообразования и предложения, а также ограничения в мировой торговле этой продукцией. Неопределенность, вызванная конфликтами, резкий рост логистических затрат на продовольственную пшеницу, ограничения экспорта и запреты на экспорт, введенные странами-производителями, привели к снижению предложения на мировом рынке и росту цен.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), рост мировых цен на продовольствие в июле 2022 года по сравнению с соответствующим месяцем 2021 года оценивался на уровне 13,1 процента. Согласно прогнозам организации, в 2022 году в целом ожидается снижение объемов мирового производства.

Кроме того, одним из важных вопросов для нашей страны является то, что все еще остаются в силе высокие экспортные тарифы, введенные с февраля 2021 года одним из крупнейших производителей продовольственной пшеницы и основным экспортером пшеницы в Азербайджан - Россией.

В связи с ситуацией на мировых рынках и ограничением экспорта субъекты предпринимательства, импортирующие в страну зерно и муку, столкнулись с серьезным ценовым давлением. В июле текущего года средняя цена импорта продовольственной пшеницы в страну составила 402,46 доллара США, что на 67 процентов выше, чем в аналогичном месяце 2021 года (241 доллар США), и на 18,4 процента выше, чем в декабре (339,89 доллара США).

Тем не менее цены на пшеницу и муку в прошлом году удерживались на уровне ниже реальных цен за счет субсидий, выделяемых правительством с целью снижения влияния резкого роста мировых цен на продовольственную пшеницу в Азербайджане. В связи с тем, что продолжение такой ситуации невозможно в долгосрочной перспективе, с начала текущего года субъекты предпринимательства, занимающиеся поставками продовольственной пшеницы и производством муки, скорректировали цены на муку в соответствии с ценами на импорт продовольственной пшеницы с начала года.

Производители муки мобилизовали все свои усилия для того, чтобы цены на хлеб и мучные изделия не поднимались выше уровня, указанного до периода уборки урожая зерновых 2022 года, и хотя за прошедший период наблюдался рост цен на продовольственную пшеницу, роста цен на муку не было. Однако продолжающаяся динамика роста цен на зерно на мировом рынке обусловливает необходимость приведения в соответствие цен.

В сложившейся ситуации с учетом импортных цен (среднемесячная импортная стоимость продовольственной пшеницы за последние три месяца находится на уровне 365 долларов США) и затрат на переработку установлен верхний предел цены: верхний предел стоимости мешка муки весом 50 кг в Баку составит 40,70 маната.