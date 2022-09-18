https://news.day.az/society/1496415.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 180 случаев заражения коронавирусом, 269 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки два пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 819 518 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 807 967 человек вылечились, 9 886 человек скончались, число активных больных - 1 665.
За прошедшие сутки проведено 2 718 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 215 763 теста.
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