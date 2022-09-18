Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 180 случаев заражения коронавирусом, 269 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки два пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 819 518 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 807 967 человек вылечились, 9 886 человек скончались, число активных больных - 1 665.

За прошедшие сутки проведено 2 718 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 215 763 теста.