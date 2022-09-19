https://news.day.az/society/1496557.html В Баку легковой автомобиль столкнулся с водовозом, есть погибшие - ВИДЕО
В Баку легковой автомобиль столкнулся с водовозом, есть погибшие - ВИДЕО
Недалеко от Бакинского международного автовокзала легковой автомобиль марки "Toyota Prius" врезался в водовоз.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла сегодня утром.
В результате водитель и пассажир легкового автомобиля Анар Набиев и Махира Мамедова скончались на месте происшествия.
В Главном управлении Государственной дорожной полиции подтвердили данный факт.
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