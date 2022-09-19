В Баку легковой автомобиль столкнулся с водовозом, есть погибшие

Недалеко от Бакинского международного автовокзала легковой автомобиль марки "Toyota Prius" врезался в водовоз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла сегодня утром.

В результате водитель и пассажир легкового автомобиля Анар Набиев и Махира Мамедова скончались на месте происшествия.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции подтвердили данный факт.