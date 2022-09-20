В Баку трагически погибла 18-летняя девушка

В Баку 18-летняя девушка погибла после падения с 8-го этажа.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, в Бинагадинской районной прокуратуре проводится расследование по факту гибели 19 сентября Севиндж Бекдамировой (2004 г.р.), проживавшей по адресу ул. Мир Джалала 72 в Бинагадинском районе столицы, после падения с 8-го этажа.

Сообщается, что трагическое происшествие стало следствием неосторожности.