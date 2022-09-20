https://news.day.az/society/1496800.html В Баку автомобиль насмерть сбил женщину
В Баку автомобиль насмерть сбил женщину
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на проспекте Гара Гараева Низаминского района.
Автомобиль марки Haval, за рулем которого находился житель города Баку Сабир Мамедов 1994 года рождения, сбил переходившую дорогу женщину примерно 30-35 лет (личность устанавливается).
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
По факту ведется расследование.
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