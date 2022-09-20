Будет создана комиссия в связи с восстановлением озера Гаджигабул
Для проведения работ по оценке текущего состояния и восстановления озера Гаджигабул будет создана комиссия.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос включен в план работы комитета Милли Меджлиса (парламент) по природным ресурсам, энергетике и экологии.
В целом в план работы включены:
- организация мероприятий по управлению отходами на Сураханском полигоне в рамках "Национальной стратегии по совершенствованию управления твердыми бытовыми отходами в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы";
- организация комиссии из членов комитета в связи с оценкой текущего состояния и восстановлением озера Гаджигабул;
- проведение слушаний о влиянии глобального изменения климата на Азербайджан;
- организация обсуждений по вопросам, связанным с питьевой и оросительной водой, качеством воды и технологиями ее очистки;
- обсуждения, связанные с созданием зоны "зеленой энергии", применением возобновляемых источников энергии на основе принципов "зеленого" энергетического пространства во всех секторах экономики и другие вопросы.
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