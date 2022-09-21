https://news.day.az/society/1497007.html Тяжелое ДТП в Загатале - есть пострадавшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Загатале - есть пострадавшие - ФОТО
В Загатале столкнулись микроавтобус марки "Mercedes Vito" и легковой автомобиль, есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке пограничной магистрали Евлах-Загатала-Грузия, проходящем через город Загатала.
В результате столкновения микроавтобуса марки "Mercedes Vito" и легкового автомобиля три жителя района были доставлены в Загатальскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
В настоящее время раненые проходят обследование и уточняются их личности.
По факту проводится расследование.
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