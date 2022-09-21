Тяжелое ДТП в Загатале

В Загатале столкнулись микроавтобус марки "Mercedes Vito" и легковой автомобиль, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке пограничной магистрали Евлах-Загатала-Грузия, проходящем через город Загатала.

В результате столкновения микроавтобуса марки "Mercedes Vito" и легкового автомобиля три жителя района были доставлены в Загатальскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В настоящее время раненые проходят обследование и уточняются их личности.

По факту проводится расследование.