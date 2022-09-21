Начато расследование по факту избиения ребенка сотрудником полиции в Евлахе.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана в ответ на запрос Trend в среду сообщили, что в Евлахской районной прокуратуре начато расследование по факту применения сотрудником Евлахского РОП капитаном полиции Вусалом Гусейновым вне службы физического насилия в отношении ученика 4 класса полной средней школы №1 имени С.Алиева города Евлах Эмиля Алиева (имя и фамилия условные), передает Day.Az.